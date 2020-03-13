Türkiye'de koronavirüs vakası 2'ye çıktı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

TÜRKİYE'deki coronavirüs vakasının ikiye yükseldiğini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı son dakika açıklama ile duyurdu. Türkiye'deki ikinci korona virüslü hasta ilk hastanın çevresinden.

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Türkiye'de koronavirüslü hasta sayısı ikiye çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısının ikiye çıktığını duyurdu. Bakan Koca, yeni tespit edilen koronalı kişinin ilk tespit edilen kişinin yakın çevresinden olduğunu duyurdu. Bakan Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

İlk koronavirüs hastasının yakın çevresinden

"DÜN AKŞAM sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın, tanı konur konmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz." dedi.

DÜN AKŞAM sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın, tanı konur konmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 13, 2020



Kalın: İkinci vaka da kontrol altında

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın konuyla alakalı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "İkinci vaka da kontrol altında. Rehavet ve panik yok. Tedbirleri titiz bir şekilde uygulamak önemli. Okullar, toplu/çoklu hareketliliği ve kalabalık ortamları azaltmak için tatil edildi. Lütfen bu noktaya dikkat edelim."