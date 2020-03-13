Gana'nın ilk koronavirüs hastası Türkiye'den gitti Gana üçüncü ülke oldu

Afrika ülkesi Gana'da ilk Koronavirüs vakaları görüldü. Gana Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testi pozitif çıkan hastanın Türkiye'de çalışan ve Gana'ya dönen bir vatandaş olduğunu açıkladı. Daha önce de Türkiye üzerinden Singapur ve ABD'ye giden iki kişide koronavirüs çıkmıştı.

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Türkiye'de koronavirüs teşhesi konulan vaka sayısı bu sabah itibariyle 3'e çıkarken korkutan haber bu kez Batı Afrika ülkesi Gana'dan geldi. Türkiye'de çalışan ve ülkesine dönen Gana vatandaşı bir kişide koronavirüs tespit edildi. Daha önce de Türkiye üzerinden ülkelerine dönen bir Singapur vatandayşı ile bir ABD vatandaşı koronavirüslü çıkmıştı.

Türkiye'de çalışan Gana'lı ülkesinde ilk oldu

Batı Afrika ülkesi Gana'da ilk Koronavirüs vakaları görüldü. Reuters'ın aktardığına göre, Gana Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Koronavirüs testi pozitif çıkan hastanın Türkiye'de çalışan ve Gana'ya dönen bir vatandaş olduğu belirtildi. Diğer vakanın ise Norveç'ten geldiği belirtildi.

THY uçağıyla Singapur'a gitti virüslü çıktı

Daha önce de Türkiye üzerinden Singapur'a uçan bir kişi Singapur girişinde koronavirüslü çıkmıştı. Fransa vatandaşı olan kişiyi götüren THY uçağı boş olarak 3 pilotu ve 11 mürettabatıyla İstanbul'a geri dönmüş ve 14 kişi karantina altına alınmıştı.

ABD'ye giden 80 yaşındaki kadın koronalı çıktı

3 gün önce de ABD’de Maryland Valisi Larry Hogan, eyalette yapılan testlerde iki kişide koronavirüs tespit edildiğini, bunlardan birinin Türkiye’den dönen 80’li yaşlardaki bir kadın olduğunu açıklamıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, o gün Türkiye'den ABD'ye giden 80 yaş üzerinde tek kadın yolcunun olduğunu ve onun da İstanbul Havalimanı'ndan transit geçtiğini ülkeye girmediğini açıklamıştı.