80 derece tütün kolanyası ne demek koronavirüsten korur mu?

Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından vatandaşlar kolanya ve dezenfekte ürünlerine akın etti. Kolonyalar arasında ise 80 derece kolonya ön plana çıkıyor. Peki 80 derece kolonya nedir, kolonya corona virüsüne karşı korur mu?

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın corona virüsünün Türkiye’de görüldüğünü açıklamasının ardından kolonya ve etil alkol ürünlerinde artış yaşandı. Satıcılar taleplere yetişemediklerini söylerken mağazaların önünde kuyruklar oluşuyor. Peki kolonya virüse karşı korur mu?

KOLONYA CORONA VİRÜSÜNÜ ÖLDÜRÜR MÜ: Doç. Dr. Oytun Erbaş açıklamasında; Yüzde 80 oranlı alkolle virüs ölüyor. Kolonya da öldürüyor. Çamaşır suyu da öldürür. Mesela dışkı ve idrar özel olarak toplanıp dezenfekte edilmeli. Yani direk olarak dezenfekte edilmeden şehir kanalizasyonuna vermeyeceksiniz. O zaman yayılır.

VİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN BUNLARA DİKKAT

Erbaş açıklamasında; Birbirinize nefes vermeyin. Kafanızı öne eğin. Çünkü virüs ısındığı zaman tavana doğru çıkacak. Tek yere tutunun. Virüsün sizde kolonize olması 1 saatten fazla virüslü ortamda zaman geçirirsen oluyor. Nerelerinde tutunmuş olabilir? Elinde, burnunda, yüzünde olabilir. Toplu taşımadan inince elini, ağzına, yüzüne değdirmeyin. Hemen yıkayın. Kolonyo ile elleri ovuşturun. 15 saniye kolonya elinde kalmalı. Uçarsa alkolü etki etmez. Mendiline sümkür. Tuzlu su çözeltisi varsa burnunu, ağzını çalkala. Yoksa normal su ile yap.

80 DERECE KOLONYA NEDİR: Alkol dereceleri, içerdiği alkol oranına göre belirlenir. Genellikle 70 derece ve 80 derece alkollü kolonyalar kullanılır. Yüzde 80-96’sı etil alkol, kalan kısmı ise su ve esanstan oluşan kolonya, ağzı kapalı ve güneşten uzak kaldığı sürece ortalama beş yıl bozulmamaktadır. Kolonya sürdükten sonra ferahlık hissedilmesinin sebebi, içindeki etil alkolün uçucu olması ve buharlaşırken vücut ısısını da beraberinde götürmesidir.