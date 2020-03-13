Esenyurt'ta şizofreni hastasına üç kişi birden saldırdı

ESENYURTTA, şizofreni hastası genci üç kişi 'ne bakıyorsun' diyerek sözlü taciz etti. Gencin 'Size bakmıyorum arada kendi kendime konuşuyorum' cevabı üzerine üç zanlı, engelli genci tekme tokat dövmeye başladı araya mahalleli güçlükle girdi.

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Esenyurt'ta 3 şahıs, bir genci onlarca kişinin ortasında tekme ve yumruklarla dövdü. Mahallelinin araya girmesiyle 3 saldırgan kaçtı. Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan polis saldırganları yakaladı.

Esenyurt meydanında yaşanan olayda yüzde 80 şizofreni raporu bulunan 32 yaşındaki Gökhan Taş, iddiaya göre sokakta yürürken 3 kişinin sözlü tacizine uğradı.

Şakir T., Emrah B. ve Selçuk Ö. adlı zanlılar, kendi kendine konuşan gence "ne bakıyorsun" diye bağırdı. Şizofreni hastası Gökhan Taş ise "Size bakmadım, kendi kedime bazen konuşuyorum" demesiyle beraber 3 saldırgan Gökhan Taş'ı sokak ortasında tekme ve yumruklarla darp etmeye başladı. Dayak yiyen hasta gencin yardımına çevredekiler yetişirken, Mahallelinin saldırganları ayırmasının ardından polise haber verdi.

Dayak attılar, serbest kaldılar

3 saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbarı alan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek 3 saldırgana ulaştı. 3 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Saldırı anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, 3 kişinin hasta genci, dövdüğü ve çevredekilerin araya girdiği görülüyor.