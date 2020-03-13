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Malatya'da muhtara 'devlet büyüklerine hakaret' suçundan tutuklama

MALATYA'nın Kale ilçesi'ndeki Çanakçı Mahallesi Muhtarı Metin B., sosyal medya hesabından 'devlet büyüklerine hakaret' içeren paylaşımları sonucu tutuklandı.

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Malatya'nın Kale ilçesine bağlı Çanakçı Mahallesi Muhtarı Metin B., sosyal medya hesabından 'devlet büyüklerine hakaret' içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilip gözaltına alındı.

Evinden yapılan aramada kalaşnikof çıktı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çanakçı Mahalle Muhtarı Metin B.'nin sosyal medya hesabından devlet büyüklerine hakaret içeren paylaşımlar yaptığını belirledi. Bunun üzerine muhtar, evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise 1 kalaşnikof piyade tüfeği ile bu tüfeğe ait 17 mermi ele geçirildi.

Muhtar, İl Jandarma Komutanlığı'nda sorguya alındı.  

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