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İzmir'de uzman çavuş intihar etti geride anne özlemi içeren mektup bıraktı

İZMİR'de bir yıldır görevine devam eden Uzman Çavuş Emre İ., 2017'de kaybettiği annesinin acısına daha fazla dayanamadığını içeren mektup yazdı ardından beylik tabancasıyla kafasına sıkarak intihar etti.

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İzmir'in Bayındır ilçesinde görevli 28 yaşındaki Uzman Çavuş Emre İ. tabancasıyla kendini başından vurarak yaşamına son verdi.

Bayındır ilçesinde bir yıldır görev yapmakta olan Adanalı Uzman Çavuş Emre İ., dün akşam yalnız yaşadığı evinde tabancasını başına dayayıp, ateşledi. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Emre İ.'nin kanlar içindeki bedenini ambulansla Bayındır Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Emre İ., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılmadı. Emre İ.'nin 2017'de ölen annesini çok özlediğini belirten intihar mektubu bıraktığı öğrenildi. 

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