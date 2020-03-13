Bakan Kasapoğlu'ndan burs ve kredi açıklaması! 3 branş daha seyircisiz oynanacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Basketbol, voleybol ve hentbol müsabakaları da nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak" dedi. Kasapoğlu, ayrıca ''Öğrencilere burs ve kredi ödemeleri devam edecek, yurtta kalmayanlardan ücret alınmayacak" dedi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sporda corona virüse karşı alınan önlemler hakkında açıklamalarda bulundu.

Müsabakalar seyircisiz oynanacak

Kasapğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Futbol maçlarının ardından basketbol, hentbol ve voleybol maçları da Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak. Alınan bu tedbirlerle birlikte süreci başarılı bir şekilde atlatmayı temenni ediyorum.''

Öğrencilerden yurt ücreti alınmayacak

Öncelikle, üniversitelerin 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesiyle birlikte; Arzu eden öğrencilerimiz üniversitelerin kapalı olduğu süre boyunca, kendi istekleri ile yurtlardan ayrılabilecekler. Bu 3 haftalık tatil boyunca yurtta kalmayan öğrencilerden yurt ücreti alınmayacak. Bu kararı veren öğrencilerimiz, eğer 75 günlük yıllık izin süreleri bitmiş ise, "Özel İzinli" sayılacaklar. Bakanlığımız, bu süre zarfında yurtlarımızın dezenfekte işlemlerine ağırlık verecek. Kredi ve burs ödemeleri ise aynen devam edecek.

Türkiye Şampiyonaları ertelendi

Bakan Kasapoğlu, nisan ayındaki Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Öte yandan Spor federasyonlarının bütün yaş kategorilerindeki Türkiye Şampiyonaları ertelendi.