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Abdurrahman Dilipak: Koronavirüsten en iyi kenevir korur

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, yeni tip koronavirüs'ten (Covid-19) korunmanın en etkili yolunun kenevir kullanmak olduğunu yazdı. Esrarın ana maddesi olan kenevirin yasak olmasını eleştirdi.

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Geçtiğimiz günlerde "Koronavirüse aşı bildik diye milleti kısırlaştıracaklar" iddiasını gündeme getiren Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, şimdi de yeni tip Koronavirüs'ten (Covid-19) korunmanın en etkili yolunun kenevir kullanmak olduğunu yazdı. Kenevir esrarın ana maddesini oluşturuyor. Dilipak, keneviri serbest bırakmayanları da "Yarın Türkiye’de de ölümler başlarsa, ben diyeceğim ki; siz ölmeye devam edin, çünkü yaşamanız için mevzuat müsait değil" diye eleştirdi. 

Süreci iyi idare ettik, inşaallah aşı almayız

Abdurrahman Dilipak, yeni tip koronavirüsten (Covid-19) korunmanın en etkili yolunun esrarın ham maddesi olan kenevir olduğunu yazdı.  Türkiye'nin süreci iyi yönettiğini belirten Dilipak, "Paniğe sebep olmadı. Kötü senaryoya ilişkin birtakım ciddi hazırlık çalışmaları yapıldı. Sonunda inşallah götürüp bizi batıdan ithal aşıya mahkûm etmezler" dedi. Dilipak aşı yoluyla milleti kısırlaştırmak için koronavirüsün üretildiğini iddia ediyor. 

Virüslere karşı er etkili korunma yolu kenevir

Dilipak, yazısına şöyle devam etti: "Bir de bu virüslere karşı en etkili korunma yolu Kenevir’deki THC ve CBD. Hangi akıl ise bu iki maddeyi de yasaklıyor. Biz bunun kavgasını Alkoloid fabrikasını kurarken ABD’ye karşı verdik. Şimdi geldik, aynı lobi Kenevir’de karşımıza çıkıyor. Yarın Türkiye’de de ölümler başlarsa, ben diyeceğim ki; siz ölmeye devam edin, çünkü yaşamanız için mevzuat müsait değil. Bu uygulamada 'kamu yararı' yok, 'kamu zararı' var!. Bu uygulama devletin, anayasa ve yasaların varlık ve meşruiyet esasları ile çelişir."

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