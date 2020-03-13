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Koronavirüsten korunmak için yoğurda arap sabunu katıp yedi

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YOZGAT'ta koronavirüsten korunmak için arap sabununu yoğurda katarak yiyen kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Midesi yıkanan ve serum takılan adam kendine geldikten sonra "Arap sabunu içimi temizler beni temiz tutar yoğurt ise bağışıklık sistemimi güçlendirir diye düşündüm" dedi.

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Yozgat'ta 43 yaşındaki Mehmet E. bağışıklık sisteminin güçlenip, içinin temizlenmesi ve bu virüsün kendisine etki etmemesi için akşam yemeğinde arap sabunu ile birlikte yoğurt yedi. Bu 'karışımı' yedikten yaklaşık 15-20 dakika sonra başı dönmeye ve midesi bulanmaya başlayan Mehmet E. 112 acil servisini aradı ve ambulans istedi. 112 Ambulans ile acil servise kaldırılan Mehmet E. tedavi altına alındı.

Arap sabunu içimi temizler dedim
Midesi yıkanan ve serum takılan Mehmet E. kendine geldikten sonra yaptığı ilk açıklamada "Kendimi bu virüsten korumak için çözüm yolu arıyordum ve aklıma arap sabunu ile yoğurt yemek geldi. Çünkü arap sabunu içimi temizler beni temiz tutar, yoğurt ise bağışıklık sistemimi güçlendirir diye düşündüm. Yoğurdun içine bolca arap sabunu döktüm ve yedim. Ayrıca bu virüsü ilk hangi Çinli bulaştırdıysa Allah onun bin belasını versin" dedi.

Doktor, hastanın yaptıklarını duyunca şoke oldu
Acil servis doktoru Erhan K. ise yaptığı açıklamada, "Mehmet amcaya gerekli işlemler yapıldı şu an durumu iyi. Ayrıca belirtmek isterim ki doktorluk hayatım boyunca böyle bir şey ne gördüm ne duydum. Arap sabunu yemek nasıl bir akıldır anlamadım. Lütfen kimse böyle şeyler yapmasın" ifadelerini kullandı.

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