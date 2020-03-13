Taksim Meydanı'nda maskeli 'koronavirüs' önlemleri

İnsanların maske takmamasına şaşırıyorum

Tehlikeli bir hastalıkla karşı karşıya kaldıklarını belirten Adem Göksu, "Dünya genelinde iş çığırından çıkmaya başladı. Türkiye'de henüz ciddi bir durum yok. Biz kendi önlemimizi alıyoruz. Ne kadar önlem alınsa da korkuyoruz. İnsanların maske takmamasına şaşırıyorum.