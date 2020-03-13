Koronavirüs tatili için anne-babalarla ilgili iddia! Akademik personel ne olacak?

Koronavirüs nedeniyle Okullar tatil edilirken, ortaya bir başka ciddi sorun daha çıktı. Okulu tatil olan öğrencilerden hem annesi hem de babası çalışan çocuklara kim bakacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk çözüm için Cumhurbaşkanlığı'nı işaret ederken, sevindiren haber geldi.

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Koronavirüsün Türkiye sınırları içine girdiğinin resmen açıklanmasının ardından çok doğru bir kararla okullar tatil edildi. Ancak bu karar sonrasında yeni sıkıntılar var.

Birincisi; hamileler de idari izinli sayılacak mı?

İkincisi ve daha da önemlisi; hem anne hem babası çalışan ve koronavirüs tatiline çıkan çocuğa evde kim bakacak?

Eşlerden biri izinli sayılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çalışan eşlerden birinin idari izinli sayılıp sayılmayacağı konusunda “Cumhurbaşkanlığı’nın açıklamasını beklemekte yarar var” dedi. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi ise "Edindiğim izlenim eşlerden biri izinli sayılacak" haberini verdi.

Üniversite akademik personeli ne olacak?

İlk, orta ve liselerle 1 hafta tatil edilirken, 25 Mart'tan itibaren de uzaktan eğitim başlayacak. Öğretmenler bu süreçte okula gitmeyecekler. Üniversiteler için ise 3 hafta tatil kararı çıktı. Uzaktan eğitim de yapılmayacak. Ancak üniversite akademik ve idare personelleri çalışmaya devam edecek. Onlar için tatil kararı verilmedi. YÖK bu noktada koronavirüs salgınının seyrine göre ilerde ek değerlendirme yapılabileceğini açıkladı.