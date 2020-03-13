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NY Times'ın ardından BBC'den Türkiye için algı operasyonu

Geçen günlerde koronavirüs haberinde Türkiye'den fotoğraf kullanıp algı operasyonu yapan NY Times'ın ardından bir skandal da BBC'den geldi. BBC koronavirüs testi pozitif çıkan Kanada Başbakanı Trudeau'nun eşiyle ilgili haberinde, Türk taraftarların fotoğrafını kullandı.

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ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa’dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya alacaklarını açıklamıştı.New York Times gazetesi, haberi, "ABD, Avrupa'dan çoğu seyahati askıya aldı" başlığıyla okurlarına aktarmıştı.Haberin fotoğrafında İstanbul'dan bir camiye yer veren gazetenin, Türkiye'de salgın varmış havası oluşturmaya çalıştığı görüldü.

İstanbul fotoğrafında kafa karışıklığı oldu

Tepkiler üzerine Twitter hesabı üzerinden açıklama yapmak zorunda kalan New York Times, koronavirüsün çeşitli yerlerdeki etkisini göstermek için bir slayt oluşturduklarını belirterek, "İstanbul fotoğrafının eklenmesi konusunda kafa karışıklığı olduğunu fark ettiğimizde, fotoğrafı kaldırdık." ifadelerine yer verdi.

NY Tımes'tan sonra BBC

New York Times'ın ardından İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC de Türkiye üzerinden algı operasyonu yapmaya çalıştı.Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Gregoire Trudeau'nun, koronavirüs testi pozitif çıktı.Haberi, canlı anlatım sayfasından okurlarına aktaran BBC, Türk taraftarların bulunduğu bir stadyumun fotoğrafını kullanarak skandala imza attı.

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