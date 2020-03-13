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Dolar kuru bugün 6.32'yi gördü! Corona virüsle gerilen doların son durumu

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Dün günü 6.28'den tamamlayan dolar kuru öğle saatlerine doğru ani bir yükselişle 6.30'u devirip 6.32'lere çıktı. Doların son rakamı şöyle:

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Küresel piyasalarda korona virüs satışları devam ederken yurt içinde de fiyatlar, küresel piyasalardaki gelişmelerle yön buluyor. Dolar bu güne 6,31 seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en yüksek 6.3215 TL seviyesine yükseldi. Dün 7 liranın üzerini gören euro 7,08 seviyelerini test etti. 

Dolar kuru saat 13.30 itibariyle şöyle:

Sert dalgalanmalar sürüyor

Uzmanlar, küresel piyasalarda, yeni tip corona virüs salgını endişeleri ve ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerle oynaklık ve varlık fiyatlarındaki sert dalgalanmaların sürdüğünü belirtti.

Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin endişelerin, ABD'nin Avrupa'dan gelecek uçuşları 30 gün süreyle askıya alması ve İtalya'da ticari faaliyetlerin durdurulmasıyla artarak devam ettiğini vurguladı.

Yurt içinde bugün yıllık bazda sanayi üretim verileri ve yıl sonu tüketici fiyat endeksi tahmini takip edilecekken yurtdışında ise sakin bir veri gündemi söz konusu.

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