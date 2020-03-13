TSK'da koronavirüs önlemleri izinler iptal koruyucu kıyafet ve termal kamera

Milli Savunma Bakanlığı bilgilendirme toplantısında, koronavirüs tedbirleriyle ilgili detaylar açıklandı. Buna göre, yemin törenlerine aileler alınmayacak, hafta sonu çarşı iznine çıkılmayacak. Tüm birliklerin girişleri termal kameralarla tecrit edildi. Sınır birliklerine yeterli sayıda koruyucu kıyafet gönderildi.

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Milli Savunma Bakanlığı bilgilendirme toplantısında, koronavirüs tedbirleriyle ilgili detaylar açıklandı. İşte Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Binbaşı Şebnem Aktop'un açıkladığı tedbirler:

- Yemin törenlerine aileler alınmayacak.

- Tüm personelin geçici yurt dışı ziyaretleri ertelendi.

- Hafta sonu izinleri ertelendi.

- Nizamiyeler, termal kameralarla teçhiz edildi, nizamiyelerde görev yapan ilgili personele de eğitim verildi.

- Virüsün İran'da gelmesiyle sınırda görev alan hudut birliklerimizin yeterli sayıda koruyucu elbise ve maske eldiven ile teçhizi sağlandı.

- 15 Temmuz 2016'dan bugüne 19 bin 75 personel ihraç edildi, 5 bin 183 personel hakkında adli ve idari süreç devam ediyor.

- Terörle mücadele kapsamında yurt içinde ve sınır ötesindeki operasyonlarda son bir ay içinde 87 terörist etkisiz hale getirildi.

- Son bir ayda Münbiç'ten Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 37, Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.