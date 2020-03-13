Sergen Yalçın'dan eski öğrencisine kanca

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın eski öğrencisi Gökhan Töre'yi takımda görmek istediğini yönetime bildirdi. Malatyaspor'a Töre'yi aldıran Yalçın, siyah-beyazlı ekipte de Töre ile yoluna devam etmek istiyor.

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Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Beşiktaş, bir yandan da Sergen Yalçın'ın verdiği raporlara göre adım atarak transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yalçın'ın yeni sezonda Gökhan Töre'yi takımda görmek istediğini yönetime ilettiği ifade ediliyor. 47 yaşındaki teknik adam, Töre'yi sezon başında Yeni Malatyaspor'a aldırmıştı.

Sezon başında Sergen Yalçın'ın Malatyaspor'a aldırdığı Gökhan Töre'nin yeniden siyah-beyazlı ekibe dönmesi gündeme geldi.

'Töre'nin dönmesi uygun' görüşü

Mali anlamda sıkıntılı oldukları konusunda yönetimin kendisine verdiği bilgiler ışığında başarılı teknik adam, Töre'nin takıma dönmesinin uygun olacağına karar verdi.

Sergen hocadan güvence

Fotomaç'ta yer alan habere göre, Malatya'ya aldırdığı ilk dönemde sakat olmaması durumunda daha farklı işler yapabileceği konusunda yönetime güvence veren Yalçın'ın, Töre'ye uzun süreli bir sözleşme verilmemesini özellikle istediği belirtildi.

"Pek çok oyuncudan daha.."

Ayrıca başarılı teknik adamın Töre adını masaya koyduğunda, "Dürüst olmak gerekirse elimizde kanat oyuncusu diye tuttuğumuz pek çok oyuncudan daha yetenekli" dediği bildirildi. Sergen Yalçın'ın ayrıca Gökhan Töre'nin yeteri kadar burnunun sürttüğüne ve dönmesi halinde oldukça iyi işler yapacağına inandığını da söylediği öğrenildi.