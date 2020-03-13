Koronavirüse karşı Lokanta çalışanları müşterileri böyle karşılıyor
TÜRKİYE'de koronavirüs vakasının görülmesinin ardından salgına karşı önlemler artırılırken, İzmir'de bir lokantada yeni bir uygulama başlatıldı.
Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve yaklaşık 5 bin kişinin ölümüne yol açan koronavirüs salgınından korunmak için alınan önlemler arasında en başta hijyen geliyor. Doktorlar, virüse karşı en iyi korunma yollarından birinin sık sık ellerin yıkanması ve alkol bazlı hijyen ürünlerinin kullanılması olduğunu belirtiyor.
Türkiye'de de ilk koronavurüs vakasının görülmesinin ardından, ülke genelinde salgına karşı önlemler alınmaya başlandı. Vatandaşlar özellikle toplu taşıma, AVM gibi kamuya açık alanlarda maske ve eldiven kullanırken çantalarında da türlü temizlik ürünü taşımaya başladı.
Kapı girişinde müşteriler su ve kolonya tutuluyor
Halkın yanı sıra iş yeri sahipleri de koronavurüse karşı önlemlerini artırdı. Önlem alan işletmelerden biri de Altındağ semtindeki lokanta oldu. Lokanta çalışanları, koronavirüse karşı iş yerinin kapı girişinde ellerinde su ve kolonyayla bekleyip, müşterilere tutuyor.
Böylece müşteriler, dükkana girip çıkarken sterilize oluyor. Ayrıca lokantada personel, maske ve eldivenleriyle servis yapıyor. Her masada da dezenfekte ilaçları bulunuyor.