Koronavirüse karşı Lokanta çalışanları müşterileri böyle karşılıyor

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve yaklaşık 5 bin kişinin ölümüne yol açan koronavirüs salgınından korunmak için alınan önlemler arasında en başta hijyen geliyor. Doktorlar, virüse karşı en iyi korunma yollarından birinin sık sık ellerin yıkanması ve alkol bazlı hijyen ürünlerinin kullanılması olduğunu belirtiyor.