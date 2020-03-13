Uzaktan eğitim nedir? Uzaktan eğitim ne zaman başlıyor nasıl olacak

S.5. Uzaktan eğitim için şifre gerekir mi?

Evet.. eba.gov.tr adresindeki dersleri takip edebilmen için şifre edinmek gerekiyor. Bunun için eba.gov.tr'de giriş butonunu tıklayarak iki şekilde şifre oluşturabilirsin. Korkma şifre oluşturmak Youtube'de şifre oluşturmak kadar kolay.

S.6. EBA için ücretsiz internet imkanı nedir?

Eğer eba.gov.tr adresinde mobil telefonunuz aracılığıyla giriyorsanız tüm operatörler size 3GB ücretsiz internet imkanı sağlıyor. Bunun için Vadofone aboneleri herhangi bir işlem yapmaları gerekmiyor. EBA'ya 3 GB ücretsiz erişim gerçekleşecek. Türk Telekom aboneleri EBA yazıp 5555'e SMS göndererek başvuru sürecini başlatabilecekler. T Turkcell aboneleri ise "BİP" uygulamasındaki "Keşfet" menüsü altında bulunan "EBA" kanalını takip edip mesaj gönder ekranında yer alan "Hemen Kazan" seçeneği üzerinden başvuru yaparak bu hizmetten faydalanabilecek.