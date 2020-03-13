Uzaktan eğitim nedir? Uzaktan eğitim ne zaman başlıyor nasıl olacak
Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle 23 Mart'tan itibaren tüm eğitim kademelerinde uzaktan eğitime başlanacağını açıkladı. Peki uzaktan eğitim nedir ve hangi kanallar aracılığıyla bu eğitime ulaşılabilecek?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 16 Mart'ta başlayacak zorunlu tatille ilgili açıklamalarda bulundu. Bir hafta boyunca öğrencilerin dinlenmesini isteyen Selçuk, 23 Mart tarihinden itibaren de ilk ve ortaöğretimin tüm kademelerinde uzaktan eğitime başlanacağını söyledi.
Peki bu dönem içerisinde uzaktan eğitim nasıl olacak? İşte ayrıntılar ve gündeme gelebilecek soruların cevapları;
S.1. Uzaktan eğitim nasıl olacak?
Uzaktan eğitim Milli Eğitim Bakanlığı'nın Eğitim Bilişim Ağı olan eba.gov.tr adresiyle TRT aracılığıyla yapılacak.
S.2. İnternetim yok ne yapmalıyım?
Hem eba.gov.tr portalından hem de TRT'de aynı dersler yer alacak. İsteyen istediği kanal aracılığıyla uzaktan eğitim derslerinden faydalanabilecek.
S.3. Eğitim Bilişim Ağı nedir?
EBA, Eğitim Bilişim Ağı'nın kısaltılmış halidir. Eğitim Bilişim Ağı'nın web sitesi eba.gov.tr adresidir. İlkokul birinci sınıftan lise 12'inci sınıfa kadar tüm eğitim kademelerine ait ders içerikleri bulunmaktadır. Öğrenci, okuduğu sınıfa ilişkin konuları buradan online takip edebileceklerdir.
S.4. Dersleri nasıl bulacağım?
"Dersler" sayfası, EBA’da yer alan ders içeriklerin yer aldığı bölümdür. Bu bölümde, bütün sınıf seviyelerine ve derslere ait içerikler, MEB müfredat yapısına uygun bir şekilde listelenir. Seçilen sınıf seviyesindeki bir dersin sayfasında; dersin üniteleri, kitabı, kütüphane içerikleri ve ünite testleri yer alır. Ünitelerin içinde ise konuları ve alt konuları görebilirsin. Dilersen "Tüm Dersler" düğmesine tıklayarak farklı okul türlerine ait ders içeriklerine de erişebilirsin.
S.5. Uzaktan eğitim için şifre gerekir mi?
Evet.. eba.gov.tr adresindeki dersleri takip edebilmen için şifre edinmek gerekiyor. Bunun için eba.gov.tr'de giriş butonunu tıklayarak iki şekilde şifre oluşturabilirsin. Korkma şifre oluşturmak Youtube'de şifre oluşturmak kadar kolay.
S.6. EBA için ücretsiz internet imkanı nedir?
Eğer eba.gov.tr adresinde mobil telefonunuz aracılığıyla giriyorsanız tüm operatörler size 3GB ücretsiz internet imkanı sağlıyor. Bunun için Vadofone aboneleri herhangi bir işlem yapmaları gerekmiyor. EBA'ya 3 GB ücretsiz erişim gerçekleşecek. Türk Telekom aboneleri EBA yazıp 5555'e SMS göndererek başvuru sürecini başlatabilecekler. T Turkcell aboneleri ise "BİP" uygulamasındaki "Keşfet" menüsü altında bulunan "EBA" kanalını takip edip mesaj gönder ekranında yer alan "Hemen Kazan" seçeneği üzerinden başvuru yaparak bu hizmetten faydalanabilecek.