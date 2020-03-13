Türkiye koronavirüs kararları! Okullar kaç gün tatil Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı

Milli Eğitim Bakanı detayları açıkladı, öğretmenler okula gidecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitimin nasıl olacağına dair şunları aktardı:

-İlkokul birinci sınıftan lise 12'inci sınıfa kadar tüm eğitim kademesindeki öğrencilerimiz için uzaktan eğitim içeriklerimiz hazırlandı. Öğrencilerimiz normal eğitim temposunda teknik imkan ve tercihleri noktasında isterlerse televizyondan isterlerse internet bağlantılı mobil cihaz ve bilgisayarlarından derslerini takip edebilirler.

-TRT kanallarındaki ders anlatım programlarıyla ilgili tüm ayrıntılar eba.gov.tr adreslerinden ayrıca duyurulacaktır.

-Eğitim Bilişim Ağı kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB internet erişimi sağlanacak.

-Bu durum olağanüstü bir durum. Öğretmenlerimizin okullarda ara tatilde bulunmalarını beklemiyoruz, onların da evlerinde olmasını bekliyoruz ve acil bir durum olmadıkça da şehir dışına çıkmamalarını öneriyoruz."