Türkiye koronavirüs kararları! Okullar kaç gün tatil Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı
TÜRKİYE'de coronavirüs vakası 2'ye çıkarken devletin zirvesinden okullarla ilgili son dakika kararlar geldi. Beştepe'de 5 saat süren koronavirüs zirvesi sonrası Milli Eğitim Bakanı okullar için verilen tatil kararını duyurdu. Alınan kararların ayrıntılarını da İbrahim Kalın açıkladı. İşte Türkiye'de virüs için alınan kararlar:
Beşpete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki koronavirüs zirvesine bakanlarla birlikte Diyanet İşleri Başkanı ve YÖK Başkanı da katıldı. 5 saat süren hayati zirvede bir dizi önlem alında. Eğitimden spor müsabakalarına, kamu personelinden etkinliklere kadar hemen her alanda kararlar var.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüs toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu ve alınan kararları duyurdu. İşte Türkiye'nin coronavirüse karşı aldığı önlemler:
Okullar tatil edildi
İlk, orta ve lise okulları 16 Mart'tan itibaren bir hafta tatil edilecek. Dolayısıyla ara tatil önceye alınmış olacaktır. 23 Mart itibarıyla de uzaktan eğitim yöntemi ile internetten ve televizyon kanallarından öğrenciler eğitimlerine devam edecek. Üniversiteler de 16 Mart'tan itibaren 3 hafta boyunca tatil edilecek. Peki okullarda uzaktan eğitim nasıl olacak, tatilde öğretmenler okula gidecek mi? Ayrıntıları da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu.
Milli Eğitim Bakanı detayları açıkladı, öğretmenler okula gidecek mi?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitimin nasıl olacağına dair şunları aktardı:
-İlkokul birinci sınıftan lise 12'inci sınıfa kadar tüm eğitim kademesindeki öğrencilerimiz için uzaktan eğitim içeriklerimiz hazırlandı. Öğrencilerimiz normal eğitim temposunda teknik imkan ve tercihleri noktasında isterlerse televizyondan isterlerse internet bağlantılı mobil cihaz ve bilgisayarlarından derslerini takip edebilirler.
-TRT kanallarındaki ders anlatım programlarıyla ilgili tüm ayrıntılar eba.gov.tr adreslerinden ayrıca duyurulacaktır.
-Eğitim Bilişim Ağı kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB internet erişimi sağlanacak.
-Bu durum olağanüstü bir durum. Öğretmenlerimizin okullarda ara tatilde bulunmalarını beklemiyoruz, onların da evlerinde olmasını bekliyoruz ve acil bir durum olmadıkça da şehir dışına çıkmamalarını öneriyoruz."
Üniversitelerdeki tatil akademik personeli kapsıyor mu?
-Yüksek Öğretim Kurumu üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesine karar verdi.
-Bu tatil üniversitelerdeki idari ve akademik personeli kapsamıyor. Koronavirüsün seyrine göre ilerde bu karar tekrar değerlendirilecek.
-YÖK'ün açıklamasına göre üniversitelerde 16 Mart'ta başlayacak tatil süresince online ve uzaktan eğitimle ders de yapılmayacak.
Öte yandan üniversitelerdeki tatil süresince konferans, panel, sergi, toplantı, çalıştay, kongre gibi etkinlikler de düzenlenmeyecek.