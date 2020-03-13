Fatih Terim Kartal'ı düşürmenin şifresini verdi

Süper Lig'in kaderini belirleyecek derbi mücadelesi yaklaşırken, Fatih Terim oyuncularına şifreyi verdi. İmparator ve ekibi 16-45 dakikalarında tempoyu artırarak Kartal'ı düşürmek istiyor.

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Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Şampiyonluk yolunda büyük öneme sahip olan ezeli rekabet öncesi Fatih Terim, oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdi. Deneyimli teknik adam 16 ve 45. dakikalar arasına dikkat çekerek, bu zaman diliminde tempoyu yükseltip Beşiktaş'a gol atmaları gerektiğini dile getirdi. 16-45 arası Galatasaray, ligdeki 44 golün 21'ini bu dönemde kaydetti.

44 golün 21'i 16-45 dakikaları arasında

Galatasaray'da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılırken, Takvim'in haberine göre teknik direktör Fatih Terim'in 16 ve 45. dakikalar arasında Kartal'ı vurmayı planladığı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar ligde attığı 44 golün 21'ini bu dilimde kaydetti.

16-45 arası 11 gol yiyen Beşiktaş

Ayrıca Beşiktaş'ın 16-45 arasında tam 11 gol yemesi de Terim ve ekibinin iştahını kabartıyor. Aslan bu yarım saatlik dilimde yüksek tempoya çıkıp işi bitirmeyi düşünüyor. Ancak Cimbom bu periyotta hedefine ulaşamazsa işler karışacak. Çünkü son yarım saatte coşan Beşiktaş 61 ile 90. dakikalar arasında attığı 17 golle rakiplerini alt etmesini biliyor.

Galatasaray ilk yarıda en az gol yiyen takımlardan

Maçların ilk yarılarında Avrupa liglerinin en az gol yiyen takımlarından biri olan Galatasaray ilk 45 dakikalarda kalesinde sadece 8 gol görmesiyle bütün dikkatleri üzerine çekiyor. Galatasaray ilk yarılarda hem hücumda hem de savunmada çok etkili bir performans ortaya koyuyor.