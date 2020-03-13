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Mustafa Varank açıkladı! Kolonya ve dezenfektan kararı

Türkiye'de ikinci koronavirüs vakasının görülmesi sonrası Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüse karşı alınan önlemlerle ilgili açıklama yaptı. Benzine etanol karıştırma zorunluluğu askıya alındı. Varank ''kolonya ve dezenfektan üretiminde etil alkol ihtiyacı karşılanacak ve bunların üretimi artacak'' dedi.

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Koronavirüsün Türkiye'de ilk kez tespit edilmesinin ardından fırsatçılar da harekete geçti. Dezenfektan ürünlerde fahiş fiyat artışı yapıldığı görüldü.

Fırsatçılara göz açtırılmayacak

Merdiven altı üretim yapanlar da, özellikle kolonya başta olmak üzere birçok hijyen ürününde zararlı metil alkol kullanmaya başladı.İlgili bakanlıklar, yaşananları yakından takip ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Etil alkol ihtiyacı karşılanacak

Benzine yüzde 3 etanol karıştırma zorunluluğunun askıya alındığını duyuran Bakan Varank, etil alkol ihtiyacının karşılanacağını söyledi ve şu şekilde konuştu: "Benzine yüzde 3 etanol karıştırma zorunluluğu 3 aylığına askıya alındı. Böylece rafinerilerin etanol talebi azalacak.Rafinerilerin etanol talebinin azalmasıyla kolonya ve dezenfektan üretiminde etil alkol ihtiyacı karşılanacak ve bunların üretimi artacak."

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