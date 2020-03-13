Başakşehir Kopenhag'ı devirdi Şampiyonlar Ligi tehlikesi ortadan kalktı

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde Kopenhag'ı 1-0 yenerek ülke puanı konusunda ülkemizi rahatlattı.

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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Başakşehir evinde Danimarka temsilcisi FC Kopenhag’ı ağırladı. Turuncu-lacivertliler müsabakayı Visca’nın penaltı golüyle 1-0 kazanarak avantaj elde etti. Mücadelenin rövanşı, 19 Mart Perşembe günü 23:00'da Danimarka'da seyircisiz oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester United, deplasmanda LASK Linz ile karşılaştı. Kırmızı Şeytanlar, LASK Linz'i Odion Ighalo, Daniel James, Juan Mata, Mason Greenwood ve Andreas Pereira'nın attığı gollerle 5-0 mağlup ederek çeyrek final için avantajı kaptı.



Aradaki puan farkını açtık

Bu sonucun ardından ülke puanı sıralamasında Avusturya’nın bu sezon bizi geçme şansı oldukça azaldı. Ülke puanı sıralamasında Avusturya’nın 32 bin 925 puanı vardı. Biz ise 275 puan öndeydik. LASK’ın yenilmesi ve Başakşehir’in kazanmasıyla 400 puan daha elde ettik ve böylece 33 bin 600 puana ulaşarak farkı açtık.





Sıralamada 11'de kalmalıyız

Avusturya'nın Türkiye'yi geçme şansının devam etmesi için LASK'ın Manchester United'ı elemesi gerekiyor. 2021-22 Süper Lig Şampiyonu'nun ön eleme oynamaması için ilk 11'de kalmalıyız.

Ülke puanı sıralaması:

10. Ukrayna

11. Türkiye

12. Avusturya