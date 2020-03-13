Bugün cuma namazı kılınacak mı Diyanet 13 Mart açıklaması yaptı

Türkiye'de görünen koronavirüsün ardından okullar tatil edildi, maçları seyircisiz oynama kararı verdili. Yani insanların toplu halde bulunduğu ortamlar olmaması için tedbirler alındı. Peki koronavirüs yüzünden bugun cuma namazı kılınacak mı, 13 Mart cuma namazı var mı Diyanet duyurdu.

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Tüm dünyada hızla yayılan corona virüsün (Covid-19) Türkiye'de de görülmesinin ardından okulların kapatılması ve maçların seyircisiz izlenmesi gibi bir dizi önlem alındı. Sosyal medyada yayılan 'corona virüsü nedeniyle Cuma namazı kılınmayacak' iddiaları hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'nca açıklama geldi. Peki bu hafta cuma namazı kılınacak mı?

“Cuma namazı kılınmayacak” iddialarına yönelik Diyanet İşleri Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Güçlü konu ile ilgili şu açıklamada bulundu:

*Koronavirüs nedeniyle 13 Mart Cuma günü, Cuma namazının kılınmayacağına dair, Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın sosyal medya hesabından yapılmış gibi gösterilen ve gerçekle ilgisi olmayan bir ekran görüntüsünün, çok sayıda sosyal medya gruplarında paylaşıldığı öğrenilmiştir. Söz konusu paylaşım gerçek dışıdır.

*Cuma namazının kılınmaması gibi bir durum söz konusu değildir. İtibar edilmemesi istirham olunur.

DİYANET İŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN CUMA NAMAZI AÇIKLAMASI

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşavirliği sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda Başkan Erbaş’ın yarın (13 Mart) Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde “Tedbir Mümin’den Takdir Allah’tandır” konulu hutbe irad edip Cuma namazı kıldıracağı bilgisi paylaşıldı.