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Fenerbahçe'de Altay Bayındır ameliyat oldu

Fenerbahçe'nin çok şey beklediği genç filebekçi Altay Bayındır, kasığından ameliyat oldu. Durumunun iyi olduğunu ve desteğini eksik etmeyen herkese teşekkür ettiğini söyledi.

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Kasık fıtığı operasyonu geçiren Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, sosyal medya hesabından hastanede çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür ettiğini yazdı.

"Daha güçlü döneceğimin sözünü.."

Sosyal medya hesabından açıklama yapan genç file bekçisi, "Bugün başarılı bir kasık ameliyatı geçirdim. Yaşadığım ağrılar yeni bir süreç değil, çok daha önce geçirmem gereken ameliyatı takımımı yalnız bırakmamak adına erteledim. Yaşanılan bu süreç çok fazla bilinmiyordu. Her zaman destek verenlere daha güçlü döneceğimin sözünü veriyorum. Geçmiş olsun dileklerini ileten başta taraftarlarımız olmak üzere herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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