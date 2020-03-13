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Kapan-8 Ağrı Dağı-Çemçe-Madur operasyonu başlatıldı

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İçişleri Bakanlığınca, Ağrı, Kars ve Iğdır'da 1012 personelin katıldığı "Kapan-8 Ağrı Dağı-Çemçe-Madur" operasyonu başlatıldı.

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Ağrı-Kars-Iğdır illerindeki Ağrı Dağı, Çemçe ve Madur Barınma Alanında bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla; Erzurum Jandarma Bölge Komutanı, Ağrı İl Jandarma Komutanı, Kars İl Jandarma Komutanı ve Iğdır İl Jandarma Komutanının bizzat operasyonu arazide sevk ve idare ettiği, “Kapan-8 Ağrı Dağı-Çemçe-Madur operasyonu” başlatıldı.

Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1012 personel [(62) operasyonel tim] görev alıyor.

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