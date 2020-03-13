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Kanada Başbakanı Trudeau'nun eşi koronavirüse yakalandı İngiltere'de bulaşmış

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Gregoire Trudeau da coronavirüse yakalandı. İngiltere'den döndükten sonra hastalığın belirtilerini gösteren First Lady Trudeau, teste sokulmuştu.

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Trudeau'ya yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. 

Karantinaya alınmışlardı

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Trudeau'nun eşi Sophie Trudeau'da koronavirüs belirtileri olduğu ve test sonuçları belli olana kadar Trudeau çiftinin kendini karantinaya aldığı belirtilmişti.

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