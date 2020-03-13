Koronavirüse yakalanan ünlü aktör Tom Hanks ve eşinden ilk fotoğraf
Avustralya tatilinde koronavirüse yakalanan Amerikalı aktör Tom Hanks ile eşi Rita Wilson karantinaya alınmıştı. Bir süre eşi ile birlikte karantinada olacaklarını söyleyen Tom Hanks'ten ilk fotoğraf geldi.
Amerikalı aktör Tom Hanks, kendisinin ve eşi Rita Wilson'ın Avustralya'da yaptırdıkları corona virüs testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Bir süre eşi ile birlikte karantinada olacaklarını söyleyen Tom Hanks'ten ilk fotoğraf geldi. Eşi Rita Wilson ile yer aldığı kareyi Instagram sayfasında paylaşan Tom Hanks, altına şu notu düştü:
"Merhaba millet. Burada bize iyi bakan herkese teşekkür etmek istiyorum. Covid-19'umuz var ve izole haldeyiz. O yüzden başkalarına yaymıyoruz. Uzmanların tavsiyelerini takip ederek, kendimize ve birbirimize dikkat ederek bunu başarabiliriz. Yapabileceğimiz şeyler var, değil mi? Unutmayın, her şeye rağmen beyzbolda ağlamak yoktur!"
Tom Hanks, Instagram hesabından dün yaptığı açıklamada, koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığının belirtileriyle ilgili şüpheleri üzerine doktorların tavsiyesi üzerine test yaptırdıklarını ve sonuçlarının pozitif çıktığını açıklamıştı.
Hanks, test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine bir süre kendisinin ve eşinin karantinada olacaklarını belirtti. Amerikalı aktör, kamuoyunu gelişmeler hakkında bilgilendireceklerini bildirmişti.