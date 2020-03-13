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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı 8'inci kez yarı finalde

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2020 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Rus temsilci Dinamo Moskova'yı iki maçta da 3-0'lık setlerle geçerek yarı finale yükseldi.

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2020 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, ilk maçta 3-0 yendiği Rus temsilcisi Dinamo Moskova'yı ikinci maçta da 25-13, 25-18 ve 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup etmeyi başaran VakıfBank, üste 8'inci kez yarı finale yükseldi.

Sarı siyahlılar, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Fenerbahçe Opet - Igor Gorgonzola Novara eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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