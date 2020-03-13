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EURO 2020 Koronavirüs nedeniyle erteleniyor

Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan koronavirüs, EURO 2020'yi de tehdit ederken L'Équipe'in iddiasına göre UEFA, salı günü yapacağı toplantıda EURO 2020'yi erteleyecek.

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Tüm dünyada yükselen koronavirüs salgını nedeniyle 2020 Avrupa Şampiyonası'nın ertelenmesi gündeme geldi. Fransa'nın önde gelen L'Equipe Gazetesi, EURO 2020'nin gelecek yıla ertelendiğini ve resmi açıklamanın Salı günü yapılacağını duyurdu.

Resmi açıklama Salı günü yapılacak
L'Equipe Gazetesi, "UEFA, EURO 2020'yi 2021'e erteleme kararı aldı. Resmi açıklama Salı günü yapılacak." haberiyle turnuva öncesi şok etkisi yarattı.



''Şu anda EUEO 2020 konusunda bir karar verilmedi''
UEFA İcra Komitesi Üyesi Christillin, konuyla ilgili olarak İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. "UEFA bir spor kuruluşudur ve hükümetten gelen talimatlara uymaktadır. Şu anda EUEO 2020 konusunda bir karar verilmedi. Ancak yarın farklı şeyler olabilir. Kesin karar vermek şu aşamada mümkün değil. Hepimiz gerekli durumları değerlendiriyoruz. Yetkililer ellerinden geleni yapıyor. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi konusunda da durum aynı. Belki tarafsız saha olacak ama karar veren kişi ben değilim."

Açılış maçı İtalya - Türkiye
Bilindiği üzere EURO 2020'nin açılış maçı Haziran ayında Roma'da İtalya ile Türkiye arasında oynanacak. Türkiye daha sonraki maçlarını Azerbaycan'da oynayacak. 

İngiltere Premier Lig'de corona virüse yakalanan ilk futbolcu Odoi oldu. Kulüp, oyuncunun durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin ardından en kısa sürede yeniden idmanlara çıkmak istediğini açıkladı.


İngiliz basını da EURO 2020'nin ertelenmesi gerektiğini bugünkü manşetlere taşıdı...




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