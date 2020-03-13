Benzine ikinci büyük indirim geldi! Benzin fiyatları 6 liranın altına indi

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurusu ile benzinde 60 kuruş, motorinde 55 kuruş indirim yapılmıştı. Benzine ikinci büyük bir indirim geldi. 51 kuruşluk indirim gece yarısından itibaren uygulanacak.

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Araç sahiplerine son dakika müjdeli bir haber daha geldi. Benzine ikinci büyük indirim açıklandı. Benzinin litresine 51 kuruşluk bir indirim yapıldı.

Erdoğan duyurmuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan birkaç gün önce de benzinde 60 kuruş, motorinde 55 kuruş indirim yapıldığını duyurmuştu.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

EPGİS litre fiyatında 51 kuruş daha indirime gidileceğini duyurdu. İndirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Düşen petrol fiyatlarına paralel olarak akaryakıt fiyatlarında 10 Mart'ta indirim yapılmıştı. Pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde; benzinin litre fiyatı 60, motorinin ise 56 kuruş düşmüştü.

3 günde 1,11 lira indirim

Bu hafta içerisinde benzinin litre fiyatı 1,11 lira düşüş gerçekleşmiş oldu. Böylece Ankara'da ortalama 6,13 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,62 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,04'dan 5,53 liraya, İzmir'de ise 6,14 liradan 5,63 liraya inecek.

Benzin motorinden ucuz olacak

Motorinde ise herhangi bir indirim olmayacağı bildirildi. Son indirimle ortalama benzin fiyatı motorin fiyatlarının altına gelecek. Motorinin litresi Ankara'da 5,74; İstanbul'da 5,67; İzmir'de ise 5,75 liradan satılıyor.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.