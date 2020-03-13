İnterneti olmayan öğrenci nasıl uzaktan eğitim olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye'de görünen koronavirüsün ardından tedbirleri başlattı okullar 16 Mart'ta tatil olacak ve 23 Mart'tan sonra uzaktan eğitim yapılacak. Peki uzaktan eğitim nedir, nasıl olacak? İnternet imkanı olmayan öğrenciler nasıl uzaktan eğitim alacak? İşte merak edilenler...

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Okullar koronavirüs nedeniyle 16 Mart'ta zorunlu tatili girdi. 23 Mart'tan sonra ise öğrenciler uzaktan eğitime geçecek. Veli ve öğrencilerin kafası ise çok karışık. Peki 23 Mart'tan sonra başlayacak olan uzaktan eğitim kaç gün sürecek, interneti olmayan öğrenciler nasıl uzaktan eğitime katılacak?i

Peki bu dönem içerisinde uzaktan eğitim nasıl olacak? İşte ayrıntılar ve gündeme gelebilecek soruların cevapları;

S.1. Uzaktan eğitim nasıl olacak?

Uzaktan eğitim Milli Eğitim Bakanlığı'nın Eğitim Bilişim Ağı olan eba.gov.tr adresiyle TRT aracılığıyla yapılacak.

S.2. İnternetim yok ne yapmalıyım?

Hem eba.gov.tr portalından hem de TRT'de aynı dersler yer alacak. İsteyen istediği kanal aracılığıyla uzaktan eğitim derslerinden faydalanabilecek.

S.3. Eğitim Bilişim Ağı nedir?

EBA, Eğitim Bilişim Ağı'nın kısaltılmış halidir. Eğitim Bilişim Ağı'nın web sitesi eba.gov.tr adresidir. İlkokul birinci sınıftan lise 12'inci sınıfa kadar tüm eğitim kademelerine ait ders içerikleri bulunmaktadır. Öğrenci, okuduğu sınıfa ilişkin konuları buradan online takip edebileceklerdir.

S.4. Dersleri nasıl bulacağım?

"Dersler" sayfası, EBA’da yer alan ders içeriklerin yer aldığı bölümdür. Bu bölümde, bütün sınıf seviyelerine ve derslere ait içerikler, MEB müfredat yapısına uygun bir şekilde listelenir. Seçilen sınıf seviyesindeki bir dersin sayfasında; dersin üniteleri, kitabı, kütüphane içerikleri ve ünite testleri yer alır. Ünitelerin içinde ise konuları ve alt konuları görebilirsin. Dilersen "Tüm Dersler" düğmesine tıklayarak farklı okul türlerine ait ders içeriklerine de erişebilirsin.

S.5. Uzaktan eğitim için şifre gerekir mi?

Evet.. eba.gov.tr adresindeki dersleri takip edebilmen için şifre edinmek gerekiyor. Bunun için eba.gov.tr'de giriş butonunu tıklayarak iki şekilde şifre oluşturabilirsin. Korkma şifre oluşturmak Youtube'de şifre oluşturmak kadar kolay.

S.6. EBA için ücretsiz internet imkanı nedir?

Eğer eba.gov.tr adresinde mobil telefonunuz aracılığıyla giriyorsanız tüm operatörler size 3GB ücretsiz internet imkanı sağlıyor. Bunun için Vadofone aboneleri herhangi bir işlem yapmaları gerekmiyor. EBA'ya 3 GB ücretsiz erişim gerçekleşecek. Türk Telekom aboneleri EBA yazıp 5555'e SMS göndererek başvuru sürecini başlatabilecekler. T Turkcell aboneleri ise "BİP" uygulamasındaki "Keşfet" menüsü altında bulunan "EBA" kanalını takip edip mesaj gönder ekranında yer alan "Hemen Kazan" seçeneği üzerinden başvuru yaparak bu hizmetten faydalanabilecek.

S.7. Cep telefonum ve bilgisayarım yok? Nasıl uzaktan eğitim alacağım?

Bu konuda içiniz rahat olsun. Eğer online içeriklere ulaşacak herhangi bir mobil cihazınız veya bilgisayarınız yoksa dersleri TRT'den takip edebileceksiniz.

S.8. TRT'nin çok sayıda kanalı var? Dersler hangi kanalda yayınlanacak?

Hangi sınıfa ilişkin hangi içeriklerin hangi kanaldan yayın yapacağı önümüzdeki hafta açıklanacak. Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda gerekli duyuruları yapacak. Senin yapman gereken sınıfına ilişkin açıklanan kanalı belirtilen saatte izlemek!

S.9. Hem EBA'dan hem de TRT'den takip ettim ama dersleri anlayamadım. Ne yapacağım?

Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasının hemen ardından bu konuda yoğunlaştırılmış program düzenlenecek. Telafi programları aracılığıyla ara kapatılmış olacak.

10.Canlı yayın yapılacak mı?

Birtakım canlı anlatımlar var, bazı video kütüphanelerinden seçilmiş videolar var. Yarım gün ya da tam gün izlenebilecek içerikler var. Bütün içerikler, senkron ya da asenkron olarak düzenlenmiş vaziyette.