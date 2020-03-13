HABER /  YEREL
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz
ADV Alışveriş festivali başladı

HSK bir hakim ile iki savcıyı meslekten ihraç etti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, daha önce tedbiren görevden uzaklaştırılan bir hakim ve iki savcıyı, Fetullahçı Terör Örgütüyle (FETÖ) irtibat ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç etti.

Abone ol

HSK Genel Kurulunun Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, FETÖ ile irtibat ve iltisakları sabit görülen, daha önce görevden uzaklaştırılan Büyükçekmece hakimi Güler Yabaş, Vezirköprü Cumhuriyet Savcısı Semih Kır ve Bursa Cumhuriyet Savcısı Gökhan Balcı meslekten çıkarıldı.

HSK Genel Kurulu, 10 Ekim 2019'da meslekten çıkarılmalarına karar verilen eski hakimler Selver Öztürk Taşdelen, Zeynep Ergün, Atilla Öztürk, Celal Sünger ve Adem Narçin ile eski savcı Muhammet Ali Akkuş'un yeniden inceleme taleplerini ise reddetti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüs tatili için anne-babalarla ilgili iddia! Akademik personel ne olacak?
EURO 2020 Koronavirüs nedeniyle erteleniyor
Benzine ikinci büyük indirim geldi! Benzin fiyatları 6 liranın altına indi
Koronavirüs salgını piyasaları vurdu 16 trilyon dolar buharlaştı
Mustafa Varank açıkladı! Kolonya ve dezenfektan kararı
Kanada Başbakanı Trudeau'nun eşi koronavirüse yakalandı İngiltere'de bulaşmış
ÖNCEKİ HABERLER
FETÖ imamı Hazim Sesli'yi cezaevinde şişlediler
Chelsea'de Callum Hudson-Odoi, koronavirüse yakalandı
Fatih Terim Kartal'ı düşürmenin şifresini verdi
İnterneti olmayan öğrenci nasıl uzaktan eğitim olacak?
Uzaktan eğitim nedir EBA uzaktan eğitim nasıl olacak?
Atiye 2. sezon ne zaman Netflix yeni sezon Atiye duyurusu
Yorumlar