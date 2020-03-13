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Chelsea'de Callum Hudson-Odoi, koronavirüse yakalandı

İngiltere Premier Lig'de corona virüse yakalanan ilk futbolcu Callum Odoi oldu. Kulüp, oyuncunun durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin ardından en kısa sürede yeniden idmanlara çıkmak istediğini açıkladı.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin genç yeteneği Callum Hudson-Odoi'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki futbolcuyla temas halinde bulunan personeller, diğer tüm futbolcular ve teknik ekibin de karantina altında tutulduğu belirtildi.

Chelsea, ligde yarın deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacak.

Manchester City Kulübü ise A takımda forma giyen bir oyuncunun ailesinde solunum yolu rahatsızlığı yaşamasının ardından futbolcunun hastanede yeni tip koronavirüs testine alındığını belirtti. İngiliz basını, söz konusu oyuncunun Benjamin Mendy olduğunu öne sürdü.

İngiltere Premier Lig acil toplanacak
İngiltere Premier Lig, yaşanan son gelişmelerin ardından bugün acil olarak toplanma kararı aldı. Açıklamada, toplantının ana konusunun lig fikstürü olacağı belirtildi.

Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta, Kovid-19'a yakalandığını açıklarken, Leicester City'de 3 oyuncu, koronavirüs şüphesiyle dün gözlem altına alınmıştı.

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