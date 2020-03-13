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Üniversiteler 3 hafta tatil edilince öğrenciler otogarlara akın etti

Koronavirüsün Türkiye'de tespit edilmesinin ardından okulların tatil edilmesi kararı alınınca; üniversite öğrencileri, memleketlerine dönmek üzere yola çıktı.

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Çin'de ortaya çıkıp binlerce insanın ölümüne yol açan koronavirüs, alınan sıkı önlemlere rağmen maalesef ülkemize de bulaştı.

İlk vakanın belirlenmesinin ardından, alınan önlemler artırılırken, yetkililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de konuya ilişkin yeni önlemler almak üzere toplantıya girdi.

Tatil kararı çıktı

Beş saat süren toplantıdan spor müsabakalarının seyircisiz oynanması ve orta ve liselerin 1 hafta, üniversitelerin ise 3 hafta tatil edilmesi kararı çıktı.

Öğrenciler yollara düştü

Kararın açıklanmasının ardından; farklı şehirlerde öğrenimine devam eden öğrenciler, memleketlerine dönmek için yollara düştü.

Otogarlarda yoğunluk var

Ülke genelinde tatil kararı alınması ve virüs salgınının da yarattığı panik havasıyla otogarlarda yoğunluk yaşandı.

Evlerine dönmek üzere yola çıkan öğrenciler ise durum karşısında şaşkınlık yaşandı.

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