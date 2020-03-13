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Ekrem İmamoğlu'dan tatil sorusuna ilginç yanıt

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ELAZIĞ depreminin olduğu günlerde Erzurum'a kayak yapmaya giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tatil sorusuna canlı yayında cevap verdi. İmamoğlu "Ben oraya eğlenmeye gitmedim sadece spor yaptım" yanıtını verdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu.

Gündeme dair açıklamalar yapan İmamoğlu'nun peşini tatil soruları yine bırakmadı. İsmail Küçükkaya, Elazığ depremi sırasında Erzurum'a tatile giden İmamoğlu'na "Erzurum kayak fotoğrafı çok konuşuldu. Bu bir hata mıydı?" şeklinde soru yöneltti.

Kayak değil spor yaptım

Ekrem İmamoğlu ise "Şimdi şöyle, Türkiye'nin siyasal bir geleneği var. Yap ama gösterme. Ben ailemle 2 senedir ilk defa bir arada oldum, 3 gün. Ben gittiğim ortamı gösterme niyetinde değildim. Bir linç kampanyası başlatılınca mecburen ailemle buradayım demek durumunda kaldım. Ben oraya eğlenmeye gitmedim. Sadece spor yaptım, kayak yaptım. Vicdanen rahatsız değilim." dedi.

Yaşlılara korona uyarısı

İmamoğlu, dünyayı kasıp kavuran corona virüsüne karşı aldıkları önlemleri açıkladı. İmamoğlu,"Belli bir yaş üstü hemşehrilerimizin toplu taşıma vasıtalarını kullanmamalarını, çok acil bir durum yoksa seyahat etmemelerini istiyorum" ifadelerini kullandı.

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