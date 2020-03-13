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Teslim olan terörist kırmızı bültenle aranıyormuş

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Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışması sonucu teslim olan ve kırmızı bültenle arandığı tespit edilen PKK'lı terörist, tutuklandı.

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Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu 11 Mart'ta teslim olan PKK'lı terörist "Siya Munzur" kod adlı Duygu Karayel'in, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adli makamlara sevk edilen Karayel, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı.

Kırmızı bültenle aranıyordu 

Terörist Karayel'in, 2003'te Trabzon'da üniversite öğrencisi iken terör örgütüne katıldığı, o tarihten itibaren örgütün üst kadrolarında görev yaptığı ve katıldığı faaliyetlerden dolayı kırmızı bültenle hakkında arama kararının bulunduğu belirlendi.

Terör örgütünün kampından kaçtı 

Yaklaşık 6 aylık görüşmenin sonucunda ikna edilen Karayel, 11 Mart'ta terör örgütünün kamplarından kaçarak, Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

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