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İtalya koronavirüsle kırılıyor! Ölü sayısı binli rakamlara fırladı

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İTALYA'da yeni tip koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1016'ya yükseldi. Çin'den sonra en çok ölüm İtalya'da oldu.

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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), Avrupa'da hızla yayılmaya devam ediyor. Çin'in ardından en çok ölümün yaşandığı ve vakanın tespit edildiği İtalya'da ölü sayısı 1016'ya yükseldi. Dün itibariyle sayı 826 idi.

Tüm ticari faaliyetler durdurulacak
İtalya Başkabakanı Giuseppe Conte, dün yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle ülke genelinde bugünden itibaren kamu hizmetleri haricindeki tüm ticari faaliyetlerin durdurulacağını belirtmişti. İtalya'da koronavirüs bulaşanların sayısı 13 bine yaklaşırken, ülkede olağanüstü hal ilan edilmişti.

Çekya, kovid-19 salgını nedeniyle ohal ilan etti
Öte yandan, Çin'de ortaya çıkan Kovid-19 salgının Avrupa'da da hızla yayılmaya devam ediyor. İtalya, Slovakya ve Macaristan'ın ardından Çekya da virüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti. Çekya Başbakanı Andrej Babis, yeni tip koronavirüs sebebiyle ülkede OHAL ilan edildiğini duyurdu.

İspanya'da ölü sayısı hızla yükseliyor
Ayrıca, İspanya Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 84'e yükseldiğini açıkladı. Ülke genelinde görülen Kovid-19 salgınına ilişkin resmi verilere göre vaka sayısının en yoğun olduğu yerler Madrid (1388), Bask (346), Katalonya (260), Rioja (205) ve Endülüs ile Castilla y La Mancha (115) olarak sıralandı.

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