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Adana'da bir otoparkta 5 lira yüzünden silahlar konuştu

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ADANA'da aracını arkadaşlarıyla beraber otoparka park etti, görevliye'Burası akrabamın yeri, para vermem' demesiyle bıçaklar,silahlar ve sopalar devreye girdi.

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Adana'da, 1'i ağır 6 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Kavganın, 5 lira olan otopark ücreti nedeniyle çıktığı anlaşıldı.

Olay, 10 Mart günü, Seyhan ilçesinde meydana geldi. Volkan E. , arkadaşları Yusuf T. ve Vedat Y. ile iddiaya göre, Tepebağ Mahallesi'ndeki otoparka aracını park etti.

Her şey "Para vermem akrabamın yeri" demesiyle başladı

Volkan E., 5 lira park ücreti isteyen Cumali T.'ye, "Para vermem, burası benim akrabamın yeri" dedi. Bunun üzerine çıkan tartışma, silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Otopark çalışanlarının da karıştığı kavgada bir kişi bıçaklanarak, iki kişi de silahla vurularak yaralanırken diğer ikisi ise sopa darbeleriyle yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 6 yaralıyı ambulanslarla hastaneye götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan Zafer T.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

Polis, tedavisi tamamlanan dört kişiyi gözaltına aldı. Sorgularında kavganın, otopark ücreti nedeniyle çıktığını söyleyen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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