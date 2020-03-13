HABER /  YEREL
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz
ADV Alışveriş festivali başladı

Koronavirüs için 'temizlik' diyen Malatyalılar: Abdestimizi alıyoruz namazımızı kılıyoruz

İhlas Haber Ajansı

Koronavirüs Türkiye'de görülmesinin ardından kamuoyunda panik havası oluşsa da kendilerine güvenen Malatya'daki vatandaşlar, temizliğe dikkat çekip "Abdestimizi alıyoruz, namazımızı kılıyoruz. Cenabı Allah bizi korur” dedi.

Abone ol

Koronavirüs her geçen gün dünyanın birçok ülkesinde yayılmaya devam ederken, Türkiye’de de şu ana kadar 2 vakada virüs tespit edildi. Tüm okulların tedbir amaçlı tatil edildiği Türkiye’de, Malatya’da da özellikle dezenfekten ile kolonya satışlarında ciddi bir artış yaşanıyor.

En işlek meydanda zaman geçiriyorlar

Uzmanların özellikle risk grubunda yer alan yaşlı kesime bu süre zarfında kalabalık ortamlardan uzak durmalarını konusunda uyarılara rağmen Malatya’da birçok yaşlı vatandaş bu gün boyu kentin en işlek meydan olan Soykan Meydanında zaman geçiriyor.

Fırsatçılara sitem ediyorlar

Meydanı dolduran çoğunluğu emekli vatandaşlar, korona tehdidine karşı korkmadıklarını ifade ederek, fiyatların özellikle fırsatçılar tarafından arttırılmasına sitem ediyorlar.

Abdestimizi alıyoruz

Korona virüsüne karşı önlemler almadıklarını söyleyen vatandaşlar, “Abdestimizi alıyoruz namazımızı kılıyor. Cenabı Allah bizleri korur” dedi.

Temizlik ve hijyene önem verilirse virüs etkili olmaz

Temizliğe ve hijyene önem verdikçe virüsün etkili olmayacağına inanan Malatyalılar, bu süreci fırsata çeviren fırsatçılara ise tepki gösterdi. Kentte hizmet veren temizlik firmaları da korona virüsüne karşı önlemlerini aldıklarını belirterek, ihtiyaç halinde talep doğrultusunda ev ve iş yerlerini dezenfekte yaptıklarını söyledi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Kasapoğlu'ndan burs ve kredi açıklaması! 3 branş daha seyircisiz oynanacak
Bakan Varank: 'Gezinin müsebbibi Abdullah Gül ' Davutoğlu ve Babacan koltuk verilmeyince gitti
Koronavirüslü 2 hastanın hangi ilde olduğuna dair bilgi sızdı! İtalya'dan gelmiş
Okullarda tatil edildi internet ücretsiz! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı
Koronavirüsten korunmak için yoğurda arap sabunu katıp yedi
Koronavirüs tatili için anne-babalarla ilgili iddia! Akademik personel ne olacak?
ÖNCEKİ HABERLER
Ece Erken sevgilisi araba videosu istifa getirdi Ece Erken olayı nedir?
Fırsatçılar ilaçlama fiyatlarını uçurdu yüzde bin oranında artış
Ece Erken olayı nedir istifa etti Beyaz TV'den ayrıldı
Şanlıurfa'da yol verme tartışması nedeniyle kurşunların hedefi oldu
Fenerbahçe Konya'da galibiyet arıyor
Cuma namazı var mı Diyanet açıkladı cuma namazı kararı
Yorumlar