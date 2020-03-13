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Zonguldak'ta bakkal iğrençliği şeker bahanesiyle çocukları taciz ediyormuş

ZONGULDAK'ta işlettiği bakkala, iddiaya göre çocukları şeker ve çikolata verme bahanesiyle çağırıp tacizde bulunuyordu. Yaptığı ahlaksızlık çocukların olayı ailelerine anlatması üzerine ortaya çıktı. Aile şikayetçi olunca bakkal H.K. gözaltına alındı.

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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, işlettiği bakkal dükkanında çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen H.K., adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Ereğli'ye bağlı Kavaklık Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, mahallede bakkal işleten H.K., çocukları çikolata ve şeker verme bahanesiyle bakkalına çağırarak cinsel istismarda bulundu. Çocukların yaşadıklarını anlatması üzerine aileleri şikayette bulununca, Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili 5 çocuk ve ailelerinin ifadesini aldı. Soruşturma kapsamında H.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.K., bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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