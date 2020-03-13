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Ankara'dan suyla ilgili ilginç koronavirüs kararı! Mansur Yavaş duyurdu

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, koronavirüsle ilgili ilginç bir karar aldı. Su borcu olanların suyu 2 ay boyunca kesilmeyecek.

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Türkiye'de 2. koronovirüs vakasının görülmesinin ardından alarm durumu yükseltildi. Okullar tatil edilirken, toplu kullanım alanları dezenfekte ediliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi bunu için ekip kurdu. 

Koronovirüse karşı en ilginç karar da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi. Mansur Yavaş, 2 ay boyunca su borcu olanların sularının kesilmeyeceğini açıkladı. Bilindiği gibi koronavirüse karşı hijyen çok önemli. Sağlık Bakanlığı herkesin ellerini en az 20 saniye sabunla yıkamasını öneriyor. Bu açıdan bakıldığında Ankara'nın aldığı karar ilginç olduğu kadar yerinde bulundu. Mansur Yavaş kararı şöyle duyurdu.

Sağlık Bakanlığı coronavirüs önlemleri
Koronavirüs hasta kişilerin öksürme veya hapşırması ile bulaşıyor. Belirtileri arasında yüksek ateş, solunum sıkıntısı ve öksürük var. Koronavirüse karşı en etkili korunma yöntemi hasta kişilerden uzak durmak, sık sık elleri su ve sabunla 20 saniye yıkamak. Kapalı alanların havalandırılması, beslenmeye dikkat edilmesi, tokalaşma ve sarılmadan kaçınılması öneriler arasında. 

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