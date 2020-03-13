Diyanet'ten koronavirüs hutbesi! Virüs bulaştırmak kul hakkına girer

Koronavirüs için her yerde önemli tedbirler alınırken Diyanet bugünkü cuma hutbesinde virüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili herkesi uyardı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Tedbirli davranalım. Aksi halde başkalarının sağlığını da tehlikeye atacağımızı, bunun da kul hakkı olacağını unutmayalım" dedi.

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Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüs konusunda halkı bilinçlendirmek için bir hutbe hazırladı. Hutbenin başlığı "Tedbir Mümin'den takdir Allah'tan" olarak belirlendi. Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde Cuma namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hutbeyi okudu. Salgından korunmak için alınacak tedbirleri sıralayan Erbaş, başkalarının sağlığının tehlikeye atılmasının, kul hakkı olacağını hatırlattı. Söz konusu hutbenin ilgili bölümleri şu şekilde:

Temizliğe dikkat edelim

"Bu salgından korunmak için öncelikle beden, kıyafet, yiyecek ve çevre temizliğine dikkat edelim. Bulunduğumuz ortamı sık sık havalandıralım. Öksürdüğümüz ya da hapşırdığımız zaman tek kullanımlık mendillerle veya dirseğimizin iç kısmıyla ağzımızı kapatalım. Kalabalık ortamlardan uzak durmaya gayret edelim.

Ellerimizi ovalayarak yıkayalım

Özellikle lavabo, abdesthane, kapı kolu ve masa üstleri gibi el temasının yoğun olduğu alanları temiz tutalım. Ellerimizi her zamankinden daha fazla sabunla ve ovalayarak yıkayalım. Kirli ellerimizle ağzımıza, burnumuza ve gözümüze dokunmayalım. Camilerimizde ortak tespihleri kullanmak yerine parmaklarımızla ya da şahsi tespihimizle tesbihatımızı eda edelim.

14 gün uyarısı

Şayet yurt dışı seyahatinden dönmüşsek, on dört gün boyunca evimizden dışarı çıkmamaya özen gösterelim. Umre ziyaretinden dönenlerin de bu hususa dikkat etmesini ve ziyaretçi kabul etmemesini sağlayalım.

Başkalarının sağlığını tehlikeye atmak kul hakkı

Sağlık, Rabbimizin bize emanetidir. Mümine düşen, bu emanete sahip çıkmak, onu korumak için gayret göstermektir. Bu sayede Allah’ın yardımıyla huzura kavuşuruz. Dertlerimize deva, hastalıklarımıza şifa buluruz. Öyleyse yaşadığımız salgın hastalık karşısında hem kendi sağlığımızı hem de çevremizdekileri korumak için tedbirli davranalım. Aksi halde kendi sağlığımız yanında başkalarının sağlığını da tehlikeye atacağımızı, bunun da kul hakkı olacağını unutmayalım."