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Galatasaray taraftarına Onyekuru'dan sevindirici haber

Galatasaray'da idmanı yarıda bırakan Henry Onyekuru, bugün yapılan idmanda takımla beraber çalışmalarda yer aldı. Nijeryalı futbolcunun derbide forma giymesi bekleniyor.

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Galatasaray, Süper Lig'in 26'ncı haftasında pazar günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fatih hoca taktik ağırlıklı çalıştı

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Onyekuru takımda Adem'in tedavisi sürüyor

Galatasaray'da sol arka adalesindeki zorlanma nedeniyle geçen çarşamba günkü idmanı yarıda bırakan 22 yaşındaki Henry Onyekuru, bugün arkadaşlarıyla birlikte çalışmalarda yer aldı. Adem Büyük'ün tedavisine devam edildi.

Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş derbisi için son provasını yarın yapacak.

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