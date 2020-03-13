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Koronavirüs testleri hangi hastanelerde yapılıyor bakanlık listeyi açıkladı

Koronavirüsün Türkiye’de de etkisini göstermeye başlamasından sonra Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde koronavirüs şüphesi taşıyanların başvurabileceği hastanelerin listesini açıkladı.

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Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastanenin listesini yayınladı.Türkiye’de şu anda 25 hastanede koronavirüs testi yapılabiliyor.

Koronavirüs testi yapılan hastaneler şu şekilde:

– Adana Şehir Hastanesi

– Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

– Ankara Şehir Hastanesi

– Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

– Bursa Şehir Hastanesi

– Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

– Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi

– Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi

– Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi

– Eskişehir Şehir Hastanesi

– Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

– Isparta Şehir Hastanesi

– Kartal Dr. Lütfe Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

– İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

– Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

– İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

– İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

– İzmir Dr. Suat Ceren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

– Kayseri Şehir Hastanesi

– Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

– Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

– Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

– Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

– Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi

– Yozgat Şehir Hastanesi

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