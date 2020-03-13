Zonguldak'ta kemerine delik açarken atardamarını kesti

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Tolunay D. isimli lise öğrencisi, sınıfta bıçakla kemerine delik açmak isterken bacağındaki atardamarını kesti. Hastaneye kaldırıldı.

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bıçakla kemerine delik açmak isterken bacağındaki atar damarını kesen 17 yaşındaki liseli Tolunay D., hastanede tedaviye alındı.

"Sınıfta bıçak ile kemerine delik açarken.."

Olay, sabah saatlerinde Ereğli Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sınıfta bıçak ile kemerine delik açmak isteyen 12’nci sınıf öğrencisi Tolunay D., bıçağın kayması sonucu sol bacağını kesti. Atar damarı kesilen Tolunay D.'yi gören öğretmenleri 112 Acil'e haber verdi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Tolunay D. ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.