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Ece Üner'den 'sorsan hepimiz Müslümanız' çıkışına gelen eleştirilere yanıt

Show TV spikeri Ece Üner, koranavirüs fırsatçılarını eleştirirken kullandığı ifadelere gelen tepkilere "Söylediklerimden “namaz kılmak kötüdür” ya da “fırsatçılar namaz kılanlardır” gibi bir sonuç çıkartmak olağanüstü bir çaba ve “meziyet” ister. " diye yanıt verdi.

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Türkiye bir yandan koronavirüs ile mücadele ederken diğer yandan da fırsatçılarla uğraşıyor.  Sağlık endişesini istismar edenler, ürünleri fahiş fiyatlarla piyasaya sunarak ceplerini doldurmanın telaşında.

Gözünü para hırsı bürümüş vicdansız kesimlere en sert çıkışlardan birisi de Show TV spikeri Ece Üner'den geldi. Ekranlar aracılığıyla bu sorumsuzlara yüklenen Üner, şu ifadeleri kullandı:

"Ama gel gör ki, namaz 5 vakit, ahlak 24 saat farz"

"Namuslu esnafa hiçbir lafımız sözümüz yok. Ama Virüs mü, fırsatçılar mı daha hızlı yayılıyor? Bilemedik. Koronavirüs geliyor, maske fiyatı 5 katına çıkıyor. Dezenfektan fiyatları katlanıyor. Makarna, 3 katına çıkıyor. Deprem oluyor, ev sahipleri kirayı 3 kat artırıyor. Sorsan hepimiz Müslümanız. Ama gel gör ki, namaz 5 vakit, ahlak 24 saat farz. İhbar edin. Bu bizim vatandaşlık sorumluluğumuz."

Ahlak sorunudur

İşte bu açıklamalar sosyal medyada çok konuşuldu, tartışıldı. Kim nasıl anlamak istiyorsa bu sözleri başka tarafa çekti. Hedef tahtasına oturtulan Üner, sosyal medya hesabından açıklama yaparak eleştirilere yanıt verdi:

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