Yurtta olmayan öğrenciden yurt ücreti alınacak mı?

Türkiye'de koronavirüsün ortaya çıkmasının ardından YÖK'ten ard arda yeni tedbir kararları geldi. Üniversiteler 3 haftalık tatile girdi. Peki kredi ve burs alan öğrencilerin burs ve kredi ödemeleri devam edecek mi? Son haberi Spor bakanı Kasapoğlu duyurdu.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, koronavirüs tehlikesi nedeniyle üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesinin ardından; yurtlardan ayrılan öğrencilerin 3 hafta ücret ödemeyeceğini ve kredi-burs ödemelerinin aynen devam edeceğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu:



* Arzu eden öğrenciler üniversitelerin kapalı olduğu süre boyunca, kendi istekleri ile yurtlardan ayrılabilir



* 3 haftalık tatil boyunca yurtta kalmayan öğrencilerden yurt ücreti alınmayacak.



* Kredi ve burs ödemeleri devam edecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu koronavirüse karşı yeni tedbirleri açıkladı. Gelen son dakika haberinde Bakan Kasapoğlu, 'Yurtlarda kalan öğrencilerimiz isterlerse gidebilecekler. Yurtta kalan öğrencilerimiz bu süreçte 75 günlük izin süresinin dışında sayılacak. Gençlik faaliyetlerimizin çoğunu erteledik. Kredi ve burs ödemeleri ise aynen devam edecek.' dedi.

Kasapoğlu konu hakkında şu açıklamaları yaptı:

"Öncelikle, üniversitelerin 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesiyle birlikte; arzu eden öğrencilerimiz üniversitelerin kapalı olduğu süre boyunca, kendi istekleri ile yurtlardan ayrılabilecekler. Bu 3 haftalık tatil boyunca yurtta kalmayan öğrencilerden yurt ücreti alınmayacak.

"ÖZEL İZİNLİ SAYILACAKLAR"

Bu kararı veren öğrencilerimiz, eğer 75 günlük yıllık izin süreleri bitmiş ise, 'Özel İzinli' sayılacaklar. Bakanlığımız, bu süre zarfında yurtlarımızın dezenfekte işlemlerine ağırlık verecek. Kredi ve burs ödemeleri ise aynen devam edecek.

ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ

Öte yandan bakanlık olarak hayata geçirdiğimiz ve desteklediğimiz bir takım etkinliklerde tedbiren iptal veya erteleme kararları aldık. Her yıl, Çanakkale Şehitlerimizi Anma Etkinlikleri içerisinde organize ettiğimiz 57. Alay Vefa yürüyüşü bu kapsamda iptal edilen organizasyonlarımızdan biri."