Ebru Polat kolonya makarna fırsatçılarına küfredip ifşa edeceğini söyledi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmanın ardından tüm dünyaya yayılan Coronavirus, Türkiye'de de görülmeye başlandı. Salgını akıllarınca fırsata çevirmek isteyen bazı satıcılar ise kolonya, maske, eldiven ve gıda ürünlerinde zam yaparak fahiş fiyatlarla satışa başladı. Şarkıcı Ebru Polat, bu fırsatçılar için Instagram sayfasından bir video yayınladı.