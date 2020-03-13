Ebru Polat kolonya makarna fırsatçılarına küfredip ifşa edeceğini söyledi
Ebru Polat, Koronavirüs'ün Türkiye'de de görülmesinin ardından fırsatçılık yaparak kolonya, makarna gibi ürünleri fahiş fiyatlara satan fırsatçalara demediğini bırakmadı, küfredip ifşa edeceğini duyurdu.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmanın ardından tüm dünyaya yayılan Coronavirus, Türkiye'de de görülmeye başlandı. Salgını akıllarınca fırsata çevirmek isteyen bazı satıcılar ise kolonya, maske, eldiven ve gıda ürünlerinde zam yaparak fahiş fiyatlarla satışa başladı. Şarkıcı Ebru Polat, bu fırsatçılar için Instagram sayfasından bir video yayınladı.
Marketlerde ve eczanelerde fahiş fiyatlarla satış yapan fırsatçılara küfreden Ebru Polat, şunları söyledi:
"Hayretle okuyorum, esefle acıyorum. Dün 2 TL olan makarna bugün nasıl 18 TL oluyor? Size yazıklar olsun. İnsanlar bu panik halinde bir de sizden mi darbe yesin. Terbiyesiz, ahlaksızlar...''
''Koyun can derdinden kasap et derdinde Allah'ın belaları... Bunları yapan market zincirleri umarım tez vakitte kapanırsınız ya da s.ktirin gidin ülkemizden... İğrençsiniz siz ya...''
''İnsanların zaten durumu yok bir de siz fiyatlarınızı mı arttırıyorsunuz? Bazı eczanelerde öyle... Bulursam hepinizi tek tek ifşalayacağım. Hepiniz halkın üzerinden mi geçineceksiniz terbiyesizler."