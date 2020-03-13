Yer Konya Selçuk! Koruma kararı bulunan eşinin kafasına tek el ateş ederek öldürdü!

Kan donduran kadın cinayetinin adresi Konya Selçuk. Güvenlik görevlisi adam, eşini çalıştığı hastaneye gelerek başına tabancayla ateş edip öldürdü. Talihsiz kadının koruma kararı aldırması da canını kurtarmasına yetmedi...

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Olay, sabah saatlerinde Konya merkez Selçuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi'ndeki özel hastanede bugün saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İlçedeki huzurevinde silahsız güvenlik görevlisi olarak çalışan Bayram Şahin, kendisine boşanma davası açan ve 20 gün önce 30 günlük koruma kararı aldıran eşi Münevver Şahin'in çalıştığı hastaneye geldi.

Tabancayla başına ateş etti

Eşinin ikinci kattaki odasına giren Bayram Şahin, iki çocuğunun annesinin başına tabancayla ateş etti.

Şahin, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Hastane içinde yakalandı

Silah sesi üzerine koşarak hastaneye gelen trafik polisleri, kaçmaya çalışan Bayram Şahin'i hastane içinde yakaladı.

Gözaltına alınan Şahin, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Münevver Şahin'in cansız bedeni ise otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Münevver Şahin'in bir süredir çocuklarından biri ile ailesinin yanında kaldığı öğrenildi. Polisin soruşturması sürüyor.