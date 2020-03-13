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Ekrem İmamoğlu açıkladı! İstanbul ile ilgili yeni karar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul ile ilgili alınan bir kararı açıklayarak "Sahillerimizde mangala ve nargileye son veriyoruz." dedi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sabah katıldığı canlı yayında İstanbul'da çevre için alınan bazı kararları açıkladı.

Sahillerimizde mangal ve nargileye son veriyoruz

İBB Başkanı İmamoğlu, "İstanbul'u dumansız, daha temiz, daha sağlıklı, piknik ve spor yapılan sahiller bekliyor bu bahar. Sahillerimizde mangala ve nargileye son veriyoruz. Gelin, güzelim sahillerin keyfini hep birlikte çıkaralım" açıklamasında bulundu.

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