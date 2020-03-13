Yalova'da bu kahvehanede eldivensiz okey oynamaya izin yok sebebi korona

Yalova'da bir kahvehane, koronavirüse karşı ilginç bir uygulamayı hayata geçirdi. Kahvehane işletmecisi, eldivensiz okey oynanmasına izin vermiyor.

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Kahvehane işletmecisi, okey ve tavla oyunlarının eldivensiz oynanmasına izin vermiyor.

Müşterilerine oyun oynayacakları zaman eldiven dağıtan Umut Onar adlı işletmeci, kahvehanesine gelen müşterilerin kullandıkları oyun malzemelerini kolonya ile dezenfekte ediyor.

Eldivensiz yasak

Müşteriler de uygulamayı yerinde bulduklarını belirterek, "Halkımızın hatta yaşlı kesimin çoğu kahvehanelerde vakit geçiriyor. Virüs zaten ağırlıklı olarak temas ile bulaşıyor. Bu oyun aletlerine her gün birçok farklı insan dokunuyor" dedi.